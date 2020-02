André Ventura anuncia candidatura a Presidente da República

O presidente e deputado único do partido Chega, André Ventura, anunciou que será candidato a Presidente da República. A candidatura foi feita num vídeo enviado aos dirigentes e militantes do partido que a TVI divulgou neste sábado.

Ventura admite que será difícil derrotar Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não revelou se apresenta nova candidatura, mas diz que o faz por considerar inaceitável que o actual Presidente “fique em silêncio” perante os grandes problemas do país e que “são caros para o Chega”.

“Marcelo Rebelo de Sousa é a face deste sistema, nasceu neste sistema, cresceu com este sistema e defende este sistema. Nós somos precisamente o oposto”, afirma André Ventura no vídeo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O deputado queixa-se ainda do facto de o Presidente da República não se pronunciar sobre temas como “o combate à corrupção, as condições de trabalho das forças de segurança e as dificuldades do Ministério Público na investigação de políticos”.

Ventura garante que irá manter-se deputado na Assembleia da República, “com a mesma intensidade e a mesma garra”, embora suspenda o mandato para avançar com a candidatura a Presidente da República.

“Mais do que ganhar interessa-nos que os portugueses fiquem a saber quão mal está o seu sistema político, o seu sistema democrático e o seu sistema social”, acrescentou.