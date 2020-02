Ser Voluntário... na Zero Waste Youth

Área geográfica: Lisboa

Tema: Sustentabilidade Ambiental

A Zero Waste Youth defende o conceito de “zero desperdício” enquanto ferramenta para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030. A organização tem grupos formais no Brasil, Itália, Nepal, Filipinas, Portugal e EUA.

Em todo o mundo, 7,6 mil milhões de pessoas produzem cerca de 2 mil milhões de toneladas de lixo por ano. A pensar nisto, a Zero Waste Youth desenvolve, aplica e promove modelos e práticas sustentáveis e trabalha na redefinição do conceito de “desperdício”. Paralelamente, procuram desenvolver responsabilidade individual pela criação e gestão de resíduos.

Organizam também o WE ARE, um encontro internacional onde constroem de forma participativa um calendário global de acções, que, em cada mês, procura mobilizar a população a explorar um tema relacionado com o desperdício zero.

Qual o impacto da Zero Waste Youth?

A Zero Waste Youth já sensibilizou mais de quatro mil pessoas em mais de 20 países, tendo organizado cinco eventos internacionais.

Como posso ajudar?

A Zero Waste Youth Portugal tem diferentes necessidades de voluntariado, nomeadamente:

apoio na criação de peças de comunicação e apresentações, criação de manual de marca e identidade visual, etc)

apoio na gestão de redes sociais/newsletter/email;

voluntários que, independentemente da formação, queiram realizar cursos/palestras/workshops/oficinas relacionadas com educação ambiental;

apoio na procura de financiamento e preparação de materiais para aplicar a candidaturas;

produção de conteúdo: voluntários com interesse no tema e que queiram produzir conteúdos relacionados com o desperdício zero e temas semelhantes;

apoio nos eventos pontuais da organização (geralmente um período, sendo manhã, tarde ou noite);

embaixadores que queiram fazer parte do movimento criando acções na sua comunidade, nomeadamente escola, freguesia, universidade, empresas.

O que precisam de mim?

A disponibilidade do voluntário é adaptada a cada situação e deve ser vista em conjunto com a organização.