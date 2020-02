O lápis agudo da Cristina

No Espaço Público da edição de 6 de Fevereiro, foi publicado um texto de João Maria Condeixa, ex-dirigente nacional do CDS-PP, com o título “No PÚBLICO para desmontar o PÚBLICO”. Esse texto, que anuncia ser um exercício de democracia, é uma reacção crítica ao cartoon da Cristina Sampaio publicado no domingo passado, (reproduzido junto ao texto que refiro), o qual, em dezasseis imagens, desmonta progressivamente o símbolo do CDS para o reconstruir na forma de uma cruz suástica. Esta minha carta é também um exercício de democracia, mas contém um aplauso geral.

Ao PÚBLICO: por não nos desiludir e publicar este texto crítico de João Maria Condeixa, relevante e decente a todos os títulos (embora nem me passe pela cabeça que não se publicasse esse texto); à cartoonista, que disse o que toda a gente andava a pensar: “O que anda a passar-se com o CDS? Que coisa é este quase tribalismo, onde antes havia democratas-cristãos como Maria José Nogueira Pinto (outros, de Amaro da Costa a Adolfo Mesquita Nunes)? Que partido é este que inclui agora como dirigente alguém que um dia disse, nunca nos tendo esclarecido sobre o que pensa hoje disso tudo, que Aristides Sousa Mendes era mau e Salazar era bom (versão curta), sendo isto o revés do consenso? Terá o CDS sido capturado pela extrema-direita?”. Agora sabemos que não é, ou que não será assim sem oposição.

A João Maria Condeixa, também um reconhecimento, como concidadã, pelo seu exercício de democracia, reafirmando a nossa democracia pelo mero uso do direito de veementemente se opor a uma leitura da realidade. Não custa ver que o cartoon se lhe apresente dificilmente tolerável. O dedo aguçado do humor, da caricatura, do cartoon está destinado a ser ocasionalmente insuportável, se nos calha a vez.

Assistimos a um exercício de democracia em diversas camadas, que proporcionou importantes declarações que precisávamos de ouvir sobre um partido ainda muito importante. Isto aconteceu porque alguém fez o seu trabalho, observando, escutando e dizendo: “Até parece que o CDS está a passar para a extrema-direita”. Ao que se ouviu replicar com firmeza: “O CDS não é isso, é democrata, é um partido democrata-cristão!”. Foi uma boa notícia, de que já se duvidava. Assim seja!

Susana Brasil de Brito

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ricardo Sá Fernandes

Num texto de opinião publicado na edição de quarta-feira do PÚBLICO, Ricardo Sá Fernandes, em defesa de Joacine Katar Moreira, inclui-me nos cronistas que reagiram com “agressividade” à sua proposta de devolução às ex-colónias de bens culturais. Diz o advogado que considerei a proposta sem pés nem cabeça. É certo que a considerei e considero. E do mesmo modo tenho considerado muitas coisas de outros deputados (o fim da linha circular do metro, por exemplo), aprovadas ou não, sem nunca receber qualquer reparo. Nunca pensei ver um defensor da liberdade, como Ricardo Sá Fernandes, considerar agressivo dizer que uma proposta não tem pés nem cabeça, sobretudo quando no mesmo texto afirmo que há peças que devem e podem ser devolvidas, devendo o assunto ser objecto de estudo por especialistas antes de ser arma de arremesso político. Mas estamos sempre a aprender. Caro Ricardo Sá Fernandes, a sua amiga não pode nem deve ter um tratamento diferenciado a menos que por razões que não vou referir a tenhamos de considerar “flor de estufa”.

Henrique Monteiro