Com três partidos tecnicamente empatados, Fine Gael lidera com vantagem mínima na Irlanda

A contagem de votos das eleições gerais deste sábado na República da Irlanda promete ser agitada: as sondagens à boca da urna mostram os três principais partidos com resultados separados por apenas uma décima, avança a imprensa local.

A sondagem encomendada pela televisão pública irlandesa RTÉ e outros media irlandeses mostra o partido de centro-direita Fine Gael, do actual taoiseach (primeiro-ministro) e líder do Governo, Leo Varadkar, com 22,4%, os nacionalistas de esquerda do Sinn Féin com 22,3% e o favorito pré-eleições Fianna Fáil, de centro direita, com 22,2%.

Em termos estatísticos, o resultado da sondagem significa um empate técnico na eleição do 33º Dáil (parlamento irlandês).

Os resultados da sondagem atribuem ainda 7,9% ao Partido Verde, 4,6% para o Partido Trabalhista, 3,4% para os Sociais Democratas e 2,8% para o Solidariedade - Pessoas Antes dos Lucros. Outras forças reuniram, no total, 14,5%, refere a sondagem.

As urnas encerraram às 22h deste sábado. Os votos só começarão a ser contados no domingo, relata a BBC.

O líder do Fianna Fail, Micheál Martin, e o actual primeiro-ministro, Leo Varadkar,​ rejeitaram a hipótese de formar governo com o Sinn Fein, o antigo braço político do grupo armado Exército Republicano Irlandês (IRA), escreve o The Guardian.

Fine Gael e Fianna Fáil, sozinhos ou em alianças com forças mais pequenas – como o Partido Trabalhista, o Partido Verde ou os Democratas Progressistas (partido hoje extinto) –, têm governado o país desde os anos 30 do século XX.