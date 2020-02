Soldado tailandês abre fogo sobre civis e faz pelo menos 10 mortos

Um soldado tailandês abriu fogo sobre civis, matando pelo menos 10 pessoas, na cidade de Nakhon Ratchasima, a nordeste de Banguecoque, segundo a polícia tailandesa, citada pela Reuters. O ataque teve vários pontos e o soldado ainda está a monte, perto de um centro comercial.

Segundo o jornal tailandês Bangkok Post, o militar atacou primeiro o comandante e dois camaradas antes de fugir num veículo roubado. Em seguida, disparou contra civis perto de um centro comercial. Imagens mostram o homem a sair do carro e a disparar.

O homem terá emitido imagens do ataque através do Facebook, mas a conta foi rapidamente retirada do ar.