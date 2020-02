A Irlanda vai a votos e o Sinn Féin faz contas para se tornar mainstream

A República da Irlanda vai este sábado a votos com muitas suspeitas de que lhe espera uma brutal dispersão do eleitorado, um cenário parlamentar inédito e semanas de negociações intensas para a formação de um Governo. O braço-de-ferro de quase um século entre os partidos de centro-direita, Fianna Fáil e Fine Gael, recebe este ano a companhia dos nacionalistas de esquerda do Sinn Féin, que actuam dos dois lados da fronteira irlandesa, que têm no topo das suas prioridades o agendamento de um referendo de unificação com a Irlanda do Norte e que, depois de várias décadas como outsiders, anseiam agora por um lugar no mainstream político.

