Após ter sido absolvido no impeachment, Trump despede duas testemunhas

O Presidente norte-americano dispensou duas testemunhas ouvidas no processo de destituição que apontaram para possíveis comportamentos ilegais de Trump. O embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordan Sondland, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que o presidente solicitou o seu “regresso imediato” aos Estados Unidos. A segunda testemunha afectada foi Alexander S. Vindman, oficial do exército norte-americano, que ouviu a chamada entre Donald Trump e Volodimir Zelenskii​, presidente da Ucrânia. Vindman é especialista em assuntos relacionados com a Ucrânia e integrava o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos – foi também afastado da Casa Branca.

Um conselheiro de Trump, citado de forma anónima pela CNN, confirmou que estes despedimentos servem para fazer passar a mensagem de que oposição ao Presidente não será tolerada. “Limpar a casa. Era necessário”, cita o canal de notícias norte-americano.

Os dois testemunhos foram comprometedores para Trump. Na Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, o embaixador norte-americano na União Europeia disse sob juramento que era do conhecimento de “toda a gente” nos lugares de destaque da Casa Branca e do Departamento de Estado que Trump estaria a negociar uma troca de favores com o homólogo ucraniano. No comunicado a anunciar a sua saída, o empresário – que, de acordo com o The New York Times, doou um milhão de dólares para a cerimónia da tomada de posse de Trump em 2016 – agradeceu ao Presidente “a oportunidade de servir [o país]”, mostrando-se orgulhoso com o trabalho realizado enquanto embaixador.

Em causa neste processo de destituição esteve o bloqueio de um pacote de 391 milhões de dólares para a Ucrânia. Este dinheiro era destinado para ajuda militar, que o país precisava para combater os separatistas pró-russos, e tinha sido aprovado pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano no Congresso. Trump foi acusado de ter exigido à Ucrânia que investigasse Joe Biden, um dos candidatos às primárias do Partido Democrata para as eleições de 2020, para que esta ajuda militar fosse disponibilizada.

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos tem algumas ligações com o país do Leste europeu: Joe Biden foi o principal interlocutor da Casa Branca na Ucrânia, durante a administração de Obama, quando o país tentava recuperar da violenta repressão ordenada pelo presidente Viktor Ianukovich, em 2014, e da invasão da península da Crimeia pela Rússia. O filho, Hunter Biden, era funcionário da empresa ucraniana de extracção e produção de gás Burisma, com Joe Biden a incentivar Kiev a libertar-se da dependência energética em relação a Moscovo. Em 2016, num momento em que a empresa de energia onde o filho trabalhava era investigada, Joe Biden pressionou o Governo ucraniano demitir o procurador-geral responsável pelas investigações, acusando-o de não combater os casos de corrupção no país.

Num telefonema entre Trump e Volodimir Zelenskii, no dia 25 de Julho de 2019, o Presidente norte-americano insistiu oito vezes com o homólogo para que a Justiça ucraniana abrisse uma investigação que poderia prejudicar Joe Biden. O Partido Democrata a acusou Trump de tentar obter um favor de um líder estrangeiro para ganhos políticos.

Uma das poucas pessoas que esteve presente na sala onde aconteceram as conversas foi Alexander S. Vindman. Ouvido no processo de destituição, o tenente-coronel garantiu que a transcrição da chamada, tornada pública pela Casa Branca, omitiu algumas passagens importantes. Durante o relato à porta fechada, citado pelo The New York Times, o militar afirmou que o resumo oficial da conversa omitiu uma referência que Trump teria feito sobre uma alegada gravação do ex-vice-Presidente Joe Biden a falar de corrupção na Ucrânia. A outra omissão dizia respeito a um momento na conversa em que o Presidente da Ucrânia referiu directamente a Burisma Holdings, empresa onde o filho de Joe Biden trabalhou.

O Partido Democrata formalizou a abertura do processo de impugnação contra o Presidente norte-americano no final de Outubro. Na passada quarta-feira, Trump foi totalmente absolvido das duas acusações que lhe eram imputadas. Na primeira votação, relativa a abuso de poder, Trump recebeu 52 votos favoráveis à absolvição, enquanto 48 senadores votaram contra. Na segunda votação, relativa a uma eventual obstrução ao Congresso, Trump recebeu 53 votos favoráveis, confirmando assim a absolvição completa.