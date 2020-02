Pico, uma paisagem colossal escrita na lava

Há muitas regiões vinhateiras de grande beleza no mundo, mas poucas são tão arrebatadoras como a paisagem da cultura da vinha da ilha do Pico. A gigantesca malha de currais de pedra que foi necessário erguer para proteger as vinhas do rocio do mar e a riqueza do património associado à cultura da vinha possuem um carácter único e universal, que a UNESCO reconheceu em 2004. Dezasseis anos depois, o Pico vinhateiro parece ter renascido.