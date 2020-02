O Parque de Serralves continua a ser um espaço muito agradável no meio do Porto. Só conhecendo o passadiço visto do exterior, escolhi uma tarde de sol que foi a oportunidade-necessidade de o “usar” andando num espaço mais alto, mais próximo da copa das árvores, com a possibilidade de ver de cima para baixo o que tão bem já em baixo se conhece.

Em baixo sente-se mais o parque, sente-se mais Serralves; de qualquer forma, a vista por cima não deixa de ser interessante, neste parque que é Serralves e que Serralves será.

À entrada do passadiço, uma vigilante muito simpática e muito profissional controla se temos ou não bilhete, mais parecendo para “contabilizar” o número de visitantes. Há alguns passeantes no passadiço. Numa plataforma a meio do dito, uma vista diferente para o prado, muito verde, por certo também consequência das fortes e tão necessárias chuvadas do fim-de-semana passado. Os animais a pastarem, isto no Porto, longe da poluição, do ruído, exceptuando um ou outro avião que vai em direcção ao Aeroporto de Pedras Rubras e tem a rota a passar por cima.

Seguimos caminhando junto à Casa de Manoel de Oliveira, em direcção à Casa de Serralves. Olhar o parque de costas para a Casa é sempre tão agradável. A água que “cai” pelos pequenos lagos artificiais. A Casa está fechada para a montagem de uma exposição a inaugurar dentro de dois dias. Os jardineiros cuidam muito bem dos vários espaços verdes, no caso, o jardim lateral à Casa. Passagem pelo ténis, casa de chá, oliveira milenária, a caminho do museu. Olhando só de fora as lágrimas da biblioteca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É sempre bom estar neste parque, é sempre bom estar em Serralves. Em Serralves sempre com Serralves, que é por si Serralves!

Augusto Küttner de Magalhães

Fugas dos Leitores Para partilhar a sua viagem com a comunidade Fugas: envie texto e fotos para [email protected].