Portugal com triunfo histórico frente à Roménia

No longo historial de confrontos entre Portugal e Roménia, que teve início em 28 de Maio de 1967, a supremacia romena era clara – 22 vitórias e três derrotas -, mas uma exibição a fazer lembrar os Lobos do Mundial 2007 garantiu à selecção nacional o quarto e mais expressivo triunfo contra a Roménia. Com a vitória nas Caldas da Rainha, por 22-11, Portugal somou a segunda vitória em dois jogos do Rugby Europe Championship, ficando com a permanência na principal competição da Rugby Europe praticamente assegurada.

Depois das vitórias em 2003 (16-15), 2009 (22-21) e 2011 (24-17), no 26.º frente a frente entre portugueses e romenos o favoritismo era da selecção comanda por Andy Robinson, antigo técnico da Inglaterra e Escócia, mas para esta partida o técnico francês dos Lobos Patrice Lagisquet contou com reforços de peso (Francisco Fernandes, Mike Tadjer Barbosa e Jean Sousa) e com os três profissionais no “XV”, a habitual fragilidade portuguesa no duelo entre avançados esbateu-se.

Embora os romenos tivessem entrado melhor no jogo (0-6, aos 10’), a capacidade de Portugal em conseguir sobreviver às fases estáticas (formações ordenadas e alinhamentos), criava plataformas de ataque para os três-quartos portugueses. E com bola, a habitual qualidade dos jogadores nacionais fez a diferença.

Assim, com excelentes iniciativas das linhas-atrasadas, Portugal conseguiu dois ensaios de qualidade na primeira parte, ambos finalizados por Dany Antunes – o ponta marcou todos os pontos portugueses na primeira parte -, chegando ao final dos primeiros 40 minutos com 11 pontos de vantagem (17-6).

Tal como tinha acontecido na semana passada frente à Bélgica, na segunda parte a qualidade da selecção portuguesa baixou um pouco, mas com um excelente ensaio de Tadjer Barbosa após um maul dinâmico, Portugal chegou ao terceiro ensaio (22-6).

Apesar da vantagem confortável para gerir, nos últimos minutos os portugueses viram-se empurrados para dentro da sua área de 22 metros e a Roménia aproveitou uma suspensão temporária de Duarte Azevedo para chegar ao ensaio, reduzindo para 22-11.

No entanto, apesar de algumas dificuldades, com uma defesa de qualidade Portugal susteve todas as investidas da Roménia até final, garantindo a quarta (e mais dilatada) vitória frente aos romenos.

No final do encontro, Patrice Lagisquet reconheceu que depois de uma “muito boa primeira parte”, na segunda parte Portugal perdeu “disciplina” esteve “sob pressão”, mas o técnico francês voltou a destacar o “espírito da equipa”, colocando metas ambiciosas para o resto do Rugby Europe Championship: “Agora vamos competir para ficar nos dois ou três primeiros lugares e vamos à Rússia para ganhar.”