Jardel, um recordista na sombra em dia de clássico

Costuma dizer-se que os grandes jogos são para os grandes jogadores. E para aqueles que têm nervos de aço e não acusam a pressão. Nestes palcos, a experiência é um atributo muito valorizado e, nesse particular, há um jogador dos actuais plantéis de Benfica e FC Porto que se destaca: Jardel. O central brasileiro é o recordista de presenças em jogos com o rival directo (17, no total), mas neste sábado não vai poder aumentar a “colecção”. Na verdade, pode até ser alcançado por um colega de sector.

Fruto da maior estabilidade do plantel do Benfica nos últimos anos e da perda de activos de peso por parte do FC Porto no último mercado de Verão (com Herrera e Brahimi à cabeça), é entre os “encarnados” que se encontram os elementos com mais experiência em embates com o rival. Com dois jogos apenas na Liga 2019-20, Jardel, a contas com uma lesão no joelho, não será sequer uma solução de banco para Bruno Lage, mas os 17 clássicos que o brasileiro já disputou com os “dragões” (com as camisolas do Estoril, do Olhanense e do Benfica) são os mesmos que contabilizará André Almeida se for chamado pelo treinador.

O lateral direito do Benfica, que na última temporada foi mais influente do que nunca na conquista do título, soma já 16 braços-de-ferro com o FC Porto (12 no campeonato, dois na Taça da Liga e outros dois na Taça de Portugal), menos um do que Jardel e mais um do que Pizzi. O quarto jogador das “águias” nesta hierarquia é Rafa, com 14 jogos entre Benfica e Sp. Braga (11 na Liga, dois na Taça da Liga e um na Taça de Portugal), ainda assim o suficiente para suplantar o “recordista” do FC Porto nestas contas especiais.

Apesar do tremendo currículo de Pepe, que cumpre inclusive a segunda passagem pelo FC Porto, depois de uma primeira campanha entre 2004 e 2007, é Danilo quem encabeça a lista, com 13 duelos diante do Benfica: 12 na Liga e um na Taça da Liga, cinco dos quais pelo Marítimo. Somente com menos um clássico para contar surge Marega, enquanto o central internacional português apresenta 11 na folha de serviço, mais um do que o criativo Otávio.

Entre os activos actualmente geridos por Sérgio Conceição e Bruno Lage, os goleadores de serviço neste contexto são Marega, Pizzi e Rafa, todos eles com três golos cada apontados ao rival. Se o maliano divide o pecúlio entre Marítimo (um) e FC Porto (dois), à imagem do que acontece com Rafa (dois golos pelo Benfica e um pelo Sp. Braga), no caso do actual melhor marcador do campeonato os três golos marcados aos “dragões” foram todos apontados com a camisola do Paços de Ferreira, num hat-trick consumado a 8 de Maio de 2011.