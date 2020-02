FC Porto volta a vencer Benfica e relança campeonato

O FC Porto voltou a travar o Benfica no campeonato, vencendo o clássico do Dragão, por 3-2. Tal como na primeira volta, em que venceu na Luz, por 2-0, a equipa de Sérgio Conceição retirou mais três pontos aos “encarnados”, reduzindo para quatro a distância para o líder da classificação. Esta foi a primeira vez que os lisboetas perderam pontos fora de casa na Liga esta temporada.

Numa partida tão electrizante como quezilenta, o FC Porto chegou à vantagem logo aos 10’, com um golo de Sérgio Oliveira, mas o Benfica empatou oito minutos depois, por Carlos Vinícius. Ainda na primeira metade, um penálti (mão na bola de Ferro) cobrado por Alex Telles (38') recolocou a equipa da casa no comando, ampliando a vantagem (44') com um autogolo de Rúben Dias.

Já no segundo tempo, Vinícius bisou no encontro (50'), fazendo renascer a esperança dos campeões nacionais. Mas o resultado não sofreu mais alterações, deixando mais viva a luta pelo título.