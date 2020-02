Conceição: “Podíamos ter vencido com um resultado mais volumoso”

O triunfo que relançou o campeonato para o FC Porto deixou Sérgio Conceição mais confiante para o que resta da prova. Mesmo assim, o técnico portista considera que os três pontos conquistados ao principal rival só serão importantes se a sua equipa vencer os próximos encontros.

“Foi um grandíssimo jogo de futebol, com intensidade, grandes jogadores e com duas equipas a quererem ganhar”, salientou o treinador dos “dragões” na flash interview, no final do encontro. “Preparei o jogo no sentido de sermos uma equipa pressionante, mas de uma forma organizada. Colectivamente, tínhamos de ser fortes e anular a primeira fase de construção do Benfica.”

Para o técnico, o resultado poderia até ter sido mais volumoso, face às oportunidades criadas pelos seus jogadores. “Fomos superiores, com grande carácter e explorámos bem algumas fragilidades do Benfica”, frisou

Em relação aos quatro pontos que agora separam as duas equipas, Conceição continua a acreditar que pode alcançar o título. “Acreditamos sempre e este foi mais um jogo. Não interessa nada ganhar se no próximo jogo contra o Vitória não trouxermos mais três pontos de Guimarães.”

“Foi pena”

Já Bruno Lage considerou que os seus jogadores “fizeram tudo para vencer”, lamentando a forma como sofreu os três golos no Dragão.

“Vínhamos com objectivo de vencer e foi pena. Em termos ofensivos fizemos tudo o que tínhamos de fazer”, garantiu o treinador benfiquista. “Fizemos uma segunda parte com personalidade, esquecendo o resultado [3-1 ao intervalo]. Colocámos um ritmo muito alto no jogo, tivemos bola, reduzimos e podíamos ter feito mais um golo. E depois tentar arriscar numa bola parada para algo mais.”

Desdramatizando a redução da vantagem na liderança do campeonato, Lage quer que a sua equipa continue com a mesma dinâmica e que esqueça este resultado negativo. “O estado de alerta é sempre máximo e a nossa motivação é vencer jogos.”