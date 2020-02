Desde criança que adoro futebol. Gosto de jogar e de ver.

A jogar nunca tive muito jeito... era sempre o último miúdo a ser escolhido antes do gordinho que ia à baliza. Mas nem isso me desmotivou, ou fez perder o gosto pelo jogo.

Por influência do meu pai e de outros familiares, comecei a gostar do Benfica. Era a história, era o estádio, era a energia que se sentia, eram os saltos que o meu pai dava ao lado do rádio enquanto ouvia o relato (continuo a adorar ouvir o relato), eram as vitórias históricas, tudo!

Comecei a ficar muito apaixonado e a coleccionar todos os cromos, a conhecer todos os jogadores, a vibrar à minha maneira com todas as vitórias, todos os craques que passaram e que continuam a passar pela nossa equipa. Nunca disse mal de nenhum jogador, nem assobiei nenhum jogador que tenha vestido a camisola do Benfica. Sou incapaz. Se é do Benfica, é dos meus. Está do meu lado. Mesmo agora, lendo estes directores de comunicação que adoram criar polémica atrás de polémica, caso atrás de caso, não deixo de gostar de me focar no que, para mim, é verdadeiramente o mais importante: o jogo!

No jogo jogado, nos últimos anos o Benfica tem-se destacado dos outros clubes, fruto de uma boa gestão, da constituição de boas equipas e da escolha de belíssimos treinadores. Tendo sempre outros adversários por perto, o que valoriza ainda mais as nossas vitórias e torna os jogos muito mais disputados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O FC Porto, a par do Benfica, é um clube com muitas vitórias no campeonato e com brilhantes campanhas internacionais que lhe conferiram o estatuto da equipa portuguesa com mais títulos fora de portas, dirigida por um presidente que é o homem com mais triunfos na história do futebol. É obra!

Por ser a equipa que é, proporciona os jogos mais emocionantes, aqueles que eu aguardo sempre com o tipo de nervoso miudinho que nos deixa inquietos. Por norma, gosto de ver os jogos sozinho. Durante aqueles 90 minutos, não gosto de falar nem de ouvir ninguém. Fico apenas centrado no que está a acontecer dentro do campo.

Espero que este jogo de hoje, no Estádio do Dragão, seja mais um jogo memorável, bem disputado e que, no final, os três pontos venham para o nosso lado. Força Benfica!