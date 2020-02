Os jogos estão separados por cinco meses e 16 dias, mas qualquer semelhança entre os dois clássicos disputados nesta época entre Benfica e FC Porto não é mera coincidência. Tal como tinha acontecido a 24 de Agosto, no Estádio da Luz, uma exibição portista repleta de ambição e garra nos primeiros 45 minutos foi premiada com a conquista de três pontos frente ao principal rival. Num duelo de qualidade onde o Benfica voltou a despertar o lado feroz do “dragão”, o triunfo da equipa de Sérgio Conceição, por 3-2, encurta a vantagem benfiquista no campeonato para quatro pontos e mantém tudo em aberto na luta pelo título.

A cerca de uma hora do início da partida, o anúncio do “onze” escolhido por Conceição para um jogo em que ao FC Porto restava ganhar ou ganhar, mostrava que o técnico queria desde o minuto zero atacar os imprescindíveis três pontos. Na antevisão, o treinador tinha afirmado que Pepe estava “melhor” e Danilo continuava “a trabalhar no ginásio”. A revelação dos portistas eleitos confirmou que não havia qualquer bluff: após mais de um mês de fora por lesão, o central reocupava o seu lugar ao lado de Marcano; pelo quarto jogo consecutivo o médio não era opção, forçando a nova parceria entre Uribe e Sérgio Oliveira. No resto, o FC Porto era uma equipa de tracção bem à frente, com Corona e Otávio no flanco direito, Telles e Luis Díaz na esquerda, e uma dupla formada por Marega e Soares que pisava quase sempre os terrenos dos centrais “encarnados”.

Do outro lado, Lage, que tinha garantido que não “comprava” nenhum empate antes do jogo, mostrou respeito e cautelas. Sem Gabriel, não houve surpresa na escolha de Weigl e Taarabt para a batalha que foi para homens de barba rija a meio campo, mas na frente houve um pequeno recuo do técnico “encarnado”. Após uma série de jogos a provocar estragos nas costas de Vinícius, Lage voltou a colocar Rafa na esquerda — Cervi foi para o banco —, preferindo apostar na segurança de Chiquinho no meio.

O resultado deste cocktail táctico foi um ascendente claro da equipa que abordou o jogo com mais ambição. Com uma entrada a todo o gás, o FC Porto não demorou em empurrar o Benfica para a sua área e Pepe, aos 7’, não aproveitou uma enorme falha da defesa benfiquista.

Não foi à primeira, foi à segunda. Com os níveis de intensidade do lado portista no máximo e sem que os benfiquistas conseguissem livrar-se do garrote, o FC Porto manteve a pressão e, aos 10’, marcou: Otávio desequilibrou na direita e colocou no centro da área, onde surgiu Sérgio Oliveira a rematar à meia volta.

Quase sem conseguir respirar até aí, o Benfica recompôs-se e ripostou tal e qual como o rival: primeiro ameaçou (Rafa, aos 15’), depois marcou. Em terrenos que não costuma pisar (direita), Rafa colocou na cabeça de um dos jogadores mais baixos em campo (Chiquinho) e a bola fez um arco, obrigando Marchesín a uma defesa incompleta que Vinícius aproveitou para fazer o empate.

Positivo/Negativo Positivo Sérgio Oliveira Sem Danilo, o médio português soube estar à altura do desafio, exibindo ao nível que mostrou nos primeiros meses de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto.

Positivo Otávio O brasileiro jogou sempre com as rotações “a mil” e foi fundamental na primeira parte de grande nível do FC Porto.

Positivo Vinícius Marcar dois golos no Dragão não é para todos e o avançado fez a sua parte. Negativo Primeira parte do Benfica O filme repetiu-se para os benfiquistas. Tal como tinha acontecido na primeira volta, uma exibição amedrontada e amorfa do Benfica revelou-se fatal.

Penálti contestado

Por momentos, alguns portistas terão tipo um déjà vu, mas a história da última época, quando o FC Porto ganhou vantagem permitindo depois a reviravolta, não se repetiu. Sem acusar o golpe, os “dragões” voltaram a arregaçar às mangas e o Benfica foi ao tapete. Aos 38’, Artur Soares Dias assinalou penálti por mão na bola de Ferro e Alex Telles, exorcizando os fantasmas portistas após o jogo com o Sp. Braga, não desperdiçou o penálti. E quase de seguida, com as “águias” em claras dificuldades, chegou o terceiro: Marega cruzou e Rúben Dias, a meias com Vlachodimos, colocou a bola na própria baliza.

Clássico resolvido? Nem por isso. Ao contrário do que tinha acontecido na primeira parte, o Benfica regressou bem mais agressivo após o intervalo e não demorou a marcar. Com Rafa novamente na jogada, Vinícius recebeu na área e, com classe, o brasileiro bisou e voltou a bater Marchesín.

Com ainda muito jogo pela frente, o FC Porto mostrou aí, pela primeira vez, algum receio. Obrigado a reagir, Lage socorreu-se dos avançados que tinha no banco (acabou o jogo com Pizzi, Rafa, Chiquinho, Vinícius, Seferovic e Dyego Sousa em campo), mas a anarquia táctica do lado benfiquista era óbvia e os “dragões”, com a equipa organizada, souberam defender a vantagem.

Apesar da boa reacção, o Benfica já tinha dado 45 minutos de avanço e, meio campeonato depois, o ciclo da invencibilidade “encarnada” terminou como tinha começado: com uma derrota frente ao FC Porto.