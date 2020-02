Lance do penálti deixa dúvidas

Num jogo bem disputado e, felizmente, sem grandes situações de indisciplina, houve mais do que uma mão-cheia de lances que merecem uma análise mais detalhada. Eis a minha visão das jogadas mais controversas da partida do Dragão.

3’

Taarabt cai no relvado desamparado após um contacto com o braço de Marega. O contacto, no entanto, parece involuntário e, portanto, sem motivo para acção disciplinar.

16’

Marega caiu na área do Benfica em discussão de bola com Ferro, mas foi o jogador portista que esticou o pé direito e tocou no defesa benfiquista, não havendo, portanto, motivo para assinalar grande penalidade.

18’

No lance do primeiro golo do Benfica, Vinícius está em posição legal por 5cm, não havendo, portanto, posição de fora-de-jogo a assinalar, sendo o golo legal.

35’

A lei 12 é clara nestas situações. Quando um jogador cruza a bola para onde há jogadores avançados e defensores e a bola é interceptada com a mão esse jogador não é punido com cartão amarelo. Por isso, esteve bem o árbitro em não advertir Taarabt.

36’

O caso de jogo. O defesa benfiquista Ferro intercepta a bola com a mão com esta acima da linha do ombro e com o braço aberto a ganhar volumetria e completamente fora do plano do corpo. A dúvida não está na mão mas sim se Soares empurra e desequilibra nas costas Ferro. As imagens em direto, contudo, não esclarecem.

62’

Taarabt deveria ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos. Isto porque, à passagem do minuto 62, rasteirou Sérgio Oliveira à entrada da área, cortando, dessa forma, um ataque prometedor dos portistas.

64’

Vlachodimos dá uma palmada na bola que estava na mão do apanha bolas e foi advertido por esse comportamento antidesportivo.

85’

Marchesin foi advertido porque quando ia executar o pontapé de baliza e o árbitro o mandou acelerar fez um gesto de calma para o árbitro. Um gesto antidesportivo passível da amostragem do cartão amarelo.

Análise final

A arbitragem de Artur Soares Dias foi, num plano geral, positiva em termos de gestão do jogo do ponto de vista técnico. O lance do penálti que originou o segundo golo do FC Porto deixa muitas dúvidas. Já no capítulo disciplinar apenas um reparo para a não expulsão do benfiquista Taarabt por acumulação de cartões amarelos.