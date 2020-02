A caminho do Quinto Império

Está tudo explicado: Espanha só decidiu anexar Olivença em 1801 porque lá, escondida numa igreja, estava a sétima bola de cristal, artefacto sem o qual Portugal não poderia reconstruir o corpo do dragão surgido numa aparição ao rei Afonso I durante a Batalha de Ourique, assim juntando os objectos mágicos capazes de impedir o Juízo Final e realizar o Quinto Império e deixar o país a mandar nisto tudo. Confuso? Ora, ainda nem apareceu Nossa Senhora, nem o Bandarra, quanto mais a campeã de videojogos macaense e Mary Poppins.

A Reconquista de Olivenza Interpretação: Ana Valentim, Bruno Huca, David Mesquita, David Pereira Bastos, Diana Vaz, Joana Campelo, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz, Ruben Madureira, Sandra Faleiro, Samuel Alves, Sílvia Figueiredo, Sílvia Filipe, Sissi Martins, Susana Madeira,Tadeu Faustino, Tânia Alves, Teresa Coutinho, Teresa Faria, Tiago da Cruz, Vítor Oliveira e Filomena Cautela (em vídeo) Encenação: Ricardo Neves-Neves Composição: Filipe Raposo Texto: Ricardo Neves-Neves Cenário e figurinos: Catarina Barros Desenho de luz: José Álvaro Correia

O que move a acção da comédia musical A Reconquista de Olivenza, engendrada por Ricardo Neves-Neves (n. 1985) e o compositor Filipe Raposo (n. 1979) – repetindo a frutuosa colaboração em Banda Sonora (2018) –, espectáculo pejado de influências e referências à cultura pop a que não faltam uma espécie de momento Marvel nem Bip Bip e o Coiote; o que move a acção, escrevia, para além de uma refinada e desabrida invenção da História, acontece uns séculos depois. Estava a actual Rainha de Portugal (Sílvia Filipe) a dormir, quando, sem aviso, uma Nossa Senhora e o poeta-profeta Bandarra lhe invadem o sonho para informar que o Apocalipse está marcado para o seu reinado. Para o impedir, como no Dragon Ball inspirador desta rábula, é preciso conservar a posse das sete bolas de cristal. O que tem de ser feito depressinha, pois os espanhóis já estão a caminho.

Dirigindo o espectáculo como um circo de três pistas, sempre em movimento, rodopiando como um caleidoscópio, as canções a surgirem no sítio certo, a música acentuando as trapalhadas mas também os momentos de ternura – como quando as infantas de Portugal e Espanha se embeiçam e os infantes das duas nações caem nos braços um do outro –, Neves-Neves usa o absurdo, até o bizarro, para explorar os lugares-comuns característicos dos nacionais, seus mitos históricos e ódios de estimação – sejam eles D. Sebastião ou Beatriz Costa ou, genericamente, os espanhóis –, com grande contribuição do imaginativo cenário de Catarina Barros e da firme direcção de orquestra pelo maestro Cesário Costa.

Voltando ao assunto. Para vencer Espanha nesta demanda, a Rainha precisa de aliados. Que encontra, logo que cruza o Tejo e negoceia com os representantes da Margem Soviética, entretanto inspirados por uma aparição de Álvaro Cunhal. Convence o Califa de Alcácer do Sal (David Pereira Bastos), as Nossas Senhoras de Fátima, de Guadalupe e de Lourdes (Sandra Faleiro, Tânia Alves, Teresa Coutinho), saca o apoio do Imperador da China e, por conta do Tratado de Windsor, de Inglaterra. E lá vai esta tropa muito fandanga a caminho do Alentejo, em carro eléctrico e séquito de trotinetas, até chegar a Vila Viçosa onde, depois de um piquenique, prepara o ataque final. E, quando, depois de muitas peripécias, raptos e incursões africanas, estava tudo a correr tão bem, eis que o inimigo abre o ralo do Mediterrâneo. Não fora o sacrifício de Bubu (Márcia Cardoso), comandante do exército real…

Com 22 actores em palco, 16 músicos no fosso da orquestra, um cenário elaborado e o habilidoso desenho de luz de José Álvaro Correia, o encenador joga os elementos cénicos como um virtuoso malabarista, usando o seu texto como suporte de um espectáculo voluptuoso onde não cabe uma ponta de nacionalismo, mas onde se encontra um visão distanciadamente livre e libertária dos tiques e das manias dos portugueses e dos seus deslumbramentos.