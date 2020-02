Fim-de-semana com aguaceiros e descida ligeira da temperatura

Depois de uns dias de sol e bom tempo em Fevereiro que já fizeram lembrar a Primavera, a chuva está de regresso este fim-de-semana. Entre esta sexta-feira e domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê também uma ligeira descida das temperaturas.

“Teremos chuva no fim-de-semana. Será mais intensa durante a noite de hoje e até ao final da manhã de sábado. Depois, durante a tarde, passamos a um regime de aguaceiros pouco frequentes e não muito intensos”, explica ao PÚBLICO a meteorologista do IPMA Patrícia Marques.

O vento deverá permanecer fraco durante o fim-de-semana, mas “há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao final da manhã de sábado”. As condições irão “melhorar ligeiramente no domingo”, estando previstos aguaceiros apenas para a região do Minho e Douro Litoral. Ao que tudo indica, o resto do país deverá escapar por entre os pingos da chuva no domingo, não estando também prevista a queda de neve.

Quanto às temperaturas, a máxima e mínima deverão “diminuir ligeiramente” no fim-de-semana, mantendo-se, no entanto, “com valores elevados para a época do ano”, nota a meteorologista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aumentar

Para este sábado, estão previstas temperaturas máximas de 12ºC em Bragança e Viseu, 10ºC na Guarda, 16ºC no Porto, Lisboa e Coimbra, 17ºC em Beja e Évora e 18ºC no Algarve. As previsões do IPMA apontam ainda para temperaturas mínimas a rondar os 7ºC em Bragança e Viseu, 5ºC na Guarda, 8ºC no Porto, 9ºC em Coimbra e Évora, 10ºC em Lisboa, 11ºC em Beja e entre os 10ºC e os 12ºC no Algarve.

Na próxima segunda-feira, a temperatura mínima volta a subir, verificando-se “oscilações de temperatura de dois e três graus Celsius”, acrescenta Patrícia Marques. No início da próxima semana, a precipitação poderá regressar ao Minho e Douro Litoral, pelo menos até quarta-feira.