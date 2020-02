“As empresas que vêm aqui buscar mil engenheiros por ano têm de perceber que devem ter obrigações para com o Técnico”

Como se inteiraram as escolas e faculdades da Universidade de Lisboa da negociação do “contrato de legislatura” entre a reitoria e o Governo?

A discussão foi feita de forma totalmente aberta, articulando as escolas, as faculdades, a reitoria e o Conselho de Reitores das Universidade Portuguesas (CRUP). Sobre o acordo em si, devo dizer que é uma coisa boa e importante, porque permite às instituições fazer um planeamento, pelo menos a quatro anos, daquilo que é a sua disponibilidade financeira. Isso permite tomar decisões relativamente a coisas muito importantes, nomeadamente a renovação do corpo docente. Além disso, retira do radar a questão das cativações. O ministro e o CRUP estão de parabéns. Isto permite às instituições ter um caminho delineado a quatro anos.

