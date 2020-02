Mais alunos no Técnico? “Estamos a chegar ao limite da nossa capacidade, mantendo a qualidade”

A ligação de Rogério Colaço com o Instituto Superior Técnico (IST) começou na adolescência. Entrou na faculdade para fazer o curso de engenharia metalúrgica e de materiais e nunca mais quebrou uma ligação, que se reforçaria com o mestrado e o doutoramento. Há 25 anos que dá aulas na instituição onde, antes de ter sido eleito presidente, no final do ano passado, já tinha sido membro do Conselho de Gestão e vice-presidente para a Gestão Financeira.

