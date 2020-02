A revisão estatutária que ficou por resolver desde o último congresso do PSD, há dois anos, poderá ter lugar num próximo congresso extraordinário só para esse efeito. O secretário-geral do PSD, José Silvano, admite que há essa perspectiva, já que a reunião magna que arranca nesta sexta-feira não prevê alterações aos estatutos do partido.

