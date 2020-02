Sangue, suor e lágrimas (de alegria): estas são as melhores fotografias de nascimento de 2020

Todos "devemos" às nossas mães sangue, suor e lágrimas por cá estarmos — mesmo que nunca tenhamos pedido para nascer. As imagens vencedoras da Birth Photography Competition não deixam margem para dúvidas.

Foi com alegria que Liz Cook, directora da Associação Internacional de Fotógrafos de Parto, anunciou, a 6 de Fevereiro, os vencedores da 10.ª edição do concurso que celebra "a beleza do nascimento e as competências técnicas dos fotógrafos de parto de todo o mundo".

Dividida em cinco categorias — "trabalho de parto", "parto", "pós-parto", "detalhes do parto" e "as primeiras 48 horas" — a competição recebeu aproximadamente 800 fotografias, oriundas de 21 países dos cinco continentes. As imagens vencedoras, assim como as que foram distinguidas com menções honrosas, foram decididas por votação de um júri e pelos 1100 membros da associação, provenientes de 52 países.