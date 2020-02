Então, e quem já está no interior?

A nova proposta do Governo, que visa um apoio de até 4800 euros a quem for viver para o interior, promete apoiar o mundo rural, atraindo população para lá. Mas então fica a pergunta: e quem já lá está? Não merece ser valorizado?

Conceder subsídios aos trabalhadores urbanos de modo a recompensá-los se se mudarem para o interior não é valorizar o mundo rural. Precisamente porque, ao considerar necessário “recompensar” quem se mude para o interior, está a pressupor-se que essa seria uma tarefa dolorosa, uma tarefa que dada a sua natureza prejudicial necessita de uma compensação. Isso demonstra a posição preconceituosa que os governantes e a maioria da população urbana têm em relação ao interior do nosso país.

Porque não começar por valorizar realmente quem já lá está? Pessoas que, ou por amor à sua terra ou por que razão seja, apesar de terem consciência de que são esquecidas vezes sem conta nas tomadas de decisões das mais altas figuras do país, permanecem no interior e são quem lhe dá vida. São quem permite que ele sobreviva e, com isso, permite que o próprio país sobreviva. Seja através de subsídios ou de investimento na melhoria das infra-estruturas ou serviços, por que é que não estamos a valorizar estas pessoas, incentivando-as a permanecerem no interior e tornando-o tão atractivo como o litoral?

Dá trabalho, sim. Dá muito que pensar, sim. Decidir qual a melhor opção para combater o despovoamento do interior é mesmo muito difícil. Mas a solução para evitar tudo isso é esbanjar o dinheiro público em subsídios para que os trabalhadores urbanos, que já são muito beneficiados em vários aspectos, concedam o favor de se mudarem para o interior?

Olho para esta medida, inserida num programa de descentralização e valorização do interior, e não vejo a tal valorização do interior. Vejo antes um pensamento como: “O mundo rural é horrível, por isso tomem aqui um subsídio e mudem-se para lá. Não vão gostar, mas, pelo menos, recebem bem.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Conceder subsídios aos trabalhadores urbanos de modo a recompensá-los se se mudarem para o interior não é valorizar o mundo rural. Precisamente porque, ao considerar necessário "recompensar" quem se mude para o interior, está a pressupor-se que essa seria uma tarefa dolorosa.”

E, por isso, pergunto-me como é que esta medida faz sentir aqueles que já vivem no interior. Diria que, mais uma vez, sentem que foram esquecidos. Vivem com menos atenção dos nossos governantes, o que se traduz numa inferioridade de qualidade de serviços públicos e, em vez de verem ser feitas apostas para os melhorar, o que é que vêem? Vêem trabalhadores a vir do litoral para receberem dinheiro pelo simples facto de se mudarem para o interior, enquanto os que já lá estão, vivam com muito ou pouco, são ignorados. Quão ofensivo deve ser isso!

Mais populares A carregar...

Caro Governo, o que o mundo rural precisa é de que parem de o tratar como uma mera paisagem do país e que haja pessoas verdadeiramente interessadas em valorizá-lo. O interior do país precisa de apoio. As pessoas que lá vivem precisam de apoio. Precisam mesmo. E apoiá-las não será uma tarefa fácil. Mas quem, definitivamente, não devia ser uma prioridade a receber esse apoio, essa quantia de dinheiro (que ainda por cima é escandalosa, atendendo ao valor das pensões que a maioria dos idosos em Portugal recebe) é o trabalhador urbano que faça a gentileza de se mudar para o interior. Ele precisa tanto do mundo rural como o mundo rural precisa dele.