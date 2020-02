Ricardo Sá Fernandes

Num texto de opinião publicado na edição de quarta-feira do PÚBLICO, Ricardo Sá Fernandes, em defesa da sua protegida Joacine Katar Moreira, vem arrolar-me na lista dos que terão reagido com “agressividade” à sua proposta de devolução às ex-colónias de bens culturais que lhes teremos roubado. Para tal, cita uma frase que escrevi no espaço de opinião que mantenho no semanário Expresso: “Joacine Katar Moreira é apenas negra, feminista, radical e gaga. De resto, é absolutamente impreparada como deputada, incompetente para o trabalho parlamentar e pateticamente errática e primária ao nível das ideias políticas”. Ora, a segunda parte desta frase nada tem de agressivo, reflectindo somente o exercício de uma opinião pessoal, tanto quanto sei ainda legítimo. E a primeira parte, aliás mal citada (escrevi “feminista radical” e não “feminista, radical”), como sabem todos os que leram a minha crónica no Expresso, é apenas a reprodução de uma frase da própria deputada, com a qual se pretendeu qualificar a si mesma, quando entrou em funções. A minha frase foi, pois, descontextualizada, de forma deliberada e muito pouco séria. Compreendo que Ricardo Sá Fernandes tenha, de tempos a tempos, de preencher a sua quota anual de esquerdismo soft, mas isso não o dispensa de jogar com regras de jogo decentes.

Miguel Sousa Tavares

O ex-dirigente e o lobo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No domingo passado o cartoon de Cristina Sampaio tinha um aspecto diferente do habitual. Ia desmontando o símbolo do CDS até este se transformar numa cruz suástica. Veio João Maria Condeixa, ex-dirigente nacional do CDS, protestar contra a forma como sentiu que o seu partido estaria a ser injustamente retratado. Fê-lo de forma civilizada, ao estilo de uma certa linha de pensamento do CDS que, temo bem, vai sendo metida na gaveta pelos novos líderes, sedentos de votos e prontos para a traulitada.

O cartoon em causa não será para ler de forma literal, Cristina Sampaio utiliza uma linguagem visual alegórica; quanto a mim expressa uma possibilidade e não um facto consumado. É um alerta que, pela reacção de João Maria Condeixa, parece funcionar. Vivemos tempos perigosos para as democracias representativas e as tentações arrivistas dos chicões deste mundo são inquietantes. A moral da história que João Maria Condeixa refere no seu texto, da história do menino que inquietava a aldeia clamando que havia lobo quando não havia lobo nenhum até ao dia em que, de facto, apareceu a dita fera e ninguém lhe deu crédito precipitando a desgraça do rebanho que guardava, não se refere a Pedro e o lobo, obra musical de Prokofiev, mas a uma fábula de Esopo. Moral desta história: o erro de João Maria Condeixa mostra bem que as novas gerações precisam de quem as avise dos perigos que rondam por aí. Os cartoons de Cristina Sampaio resultam na perfeição.

Rui Silvares, Cova da Piedade