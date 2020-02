Sissoco Embaló ameaça poder legislativo e judicial da Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló, considerado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) guineense como vencedor da segunda volta das eleições presidenciais, realizadas a 29 de Dezembro, quer tomar posse do cargo no dia 27 de Fevereiro e lançou o aviso à Assembleia Nacional e ao Supremo Tribunal de que não admite a interferência destes nessa decisão e ameaçou até com a possibilidade de guerra.

“Se for necessário vamos à guerra para que haja a paz e a Guiné-Bissau vai libertar-se de vez”, afirmou Sissoco Embaló aos jornalistas à chegada a Bissau, na quinta-feira à noite, depois de uma viagem de contactos político-diplomáticos do mais alto nível, que incluiu uma passagem por Lisboa, onde almoçou com o primeiro-ministro António Costa e se encontrou com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa conferência de imprensa, esta sexta-feira, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, partido no Governo, e candidato na segunda volta das presidenciais, reiterou a sua recusa e a do seu partido em reconhecer a derrota nas eleições e deixou uma resposta: “Se alguém puser em causa a paz e a segurança na Guiné-Bissau será responsabilizado pelo povo guineense”.

O Supremo, que na Guiné-Bissau funciona também como Tribunal Constitucional, ainda não confirmou a sua eleição, nem se pronunciou sobre se a CNE cumpriu a exigência de um novo apuramento nacional dos resultados.

E a marcação da tomada de posse cabe ao Parlamento e não ao Presidente eleito, porque este, naturalmente, só tem poderes depois de assumir o cargo. Isso, não impediu Sissoco Embaló de se pronunciar taxativamente e pelo meio ainda dar a entender que os juízes da mais alta instância judicial receberam dinheiro para perturbar o andamento do processo político.

“Toda a gente sabe que Umaro Sissoco Embaló é o novo Presidente da Guiné-Bissau. O Supremo pode decidir o que quiser, mas penso que há uns quantos que não vão estar aqui na hora de dividir o dinheiro que receberam”, disse o candidato do Madem-G15.

Aquele que tudo indica será o primeiro Presidente muçulmano do país, adiantou que tem provas, em forma de gravações áudios, da corrupção dos juízes, sem se pronunciar sobre se as irá ou não apresentar.

“Ninguém compreende o teatro que se está a passar neste país, porque toda gente sabe que o órgão competente para a gestão de eleições é a CNE. Portanto, não podemos permitir que a Guiné-Bissau seja penhorada a uma pessoa. Garanto-vos que vou tomar posse no dia 27 de Fevereiro e que, a partir daquele dia, haverá apenas um chefe na Guiné-Bissau”, garantiu.

No mês passado, o candidato declarado vencedor pela CNE já marcara uma data para a tomada de posse, o dia 15 de Fevereiro, o que merecera uma resposta da Assembleia Nacional (AN) a relembrar-lhe que essa tarefa cabia ao Parlamento.

Desta vez, Sissoco Embaló deixou o aviso ao presidente da AN de que não tolerará que a sua vontade na matéria seja desafiada: “Se o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, com todo o respeito que me merece, não quiser presidir à minha posse, vou organizar com Nuno Nabian, Satu Camará e deputados, para me darem posse em qualquer parte da Guiné-Bissau”.

O declarado vencedor das eleições pela CNE, que regressou de um périplo político-diplomático por 15 países com encontros ao mais alto nível, acrescentou que recebeu um telefonema do presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), o nigerino Mahamadou Issafou, a solicitar-lhe um encontro à margem da cimeira dos chefes de Estado e do Governo da União Africana (UA), que se realiza em Adis Abeba, na Etiópia, de 9 e 10 de Fevereiro.

A UA convidou Sissoco Embaló e o Presidente que está em fim de mandato, José Mário Vaz, para assistirem à cimeira de chefes de Estado e de Governo, convite que suscitou um protesto do PAIGC. Mas o vencedor das eleições, segundo a CNE, garantiu aos jornalistas que vai mesmo representar a Guiné-Bissau na cimeira.