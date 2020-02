Supremo aceita recurso da Selminho invocando “interesse jurídico e social” do processo

O Supremo Tribunal de Justiça aceitou o recurso interposto pela Selminho, imobiliária da família do presidente da Câmara do Porto, e pelo casal que em 2001 vendeu à empresa um terreno na Arrábida, invocando “o interesse jurídico e social” do processo.

Em Outubro de 2019, o Tribunal da Relação do Porto veio confirmar a decisão da primeira instância que em Janeiro desse ano considerou “nula” a escritura de venda de 2.260 metros quadrados na Arrábida por um casal à empresa Selminho, ordenando o “cancelamento” da sua inscrição na Conservatória do Registo Predial.

De acordo com fonte do Supremo, os requerentes alegaram “razões de excepcionalidade” para que aquele tribunal aceitasse, por decisão de quinta-feira, e agora conhecida, o processo, cujo recurso foi apresentado em Dezembro de 2019.

Com o recurso a tribunal superior, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto não transita em julgado.

O acórdão da Relação considerava que não tinha ficado provado que o terreno tenha sido adquirido pela família que o vendeu à Selminho, nem que alguém o possa reivindicar por usucapião.

Na sentença de Janeiro, o juiz considerava que nem o casal adquiriu o terreno por usucapião, nem a Selminho pode invocar aquela figura jurídica, por ainda não ter passado o prazo para a autarquia reivindicar o imóvel.

No centro da disputa, que se arrasta há anos, está um terreno vendido pelo casal João Baptista Ferreira e Maria Irene de Almeida Pereira Ferreira à imobiliária Selminho, cuja transacção foi registada pelo Cartório Notarial de Montalegre, a 31 de Julho de 2001.

O casal disse ter adquirido a casa e os terrenos em causa em 1970 a Álvaro Nunes Pereira, através de um contrato verbal, que por sua vez os adquiriu da mesma forma.

Na acção movida em 2017, a câmara pedia ao tribunal a declaração da nulidade da escritura que, em 2001, transferiu por usucapião esses 1.661 metros quadrados para a posse de um casal e nulidade das “transmissões subsequentes”, ou seja, o contrato de compra e venda entre o casal e a Selminho.

O processo foi iniciado após ter sido divulgado que um técnico da autarquia concluiu serem municipais 1.661 dos 2.260 metros quadrados apresentados pela Selminho para construção na escarpa da Arrábida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito do Plano Director Municipal (PDM) em vigor desde 2006, a propriedade foi classificada como sendo não edificável, levando a imobiliária a avançar para tribunal contra a Câmara, por se ver assim impedida de ali construir.

Em 2014, no primeiro mandato de Rui Moreira como presidente da autarquia, a Câmara fez um acordo com a Selminho, assumindo o compromisso de devolver a capacidade construtiva ao terreno no âmbito da actual revisão do PDM, ou recorrer a um tribunal arbitral para definir uma eventual indemnização à imobiliária.

Já em Outubro de 2019, o Bloco de Esquerda defendia que a decisão da Relação do Porto abria caminho à anulação do acordo que previa a devolução da capacidade construtiva ao terreno.