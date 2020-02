Em Fevereiro, há novas caras na Ímpar

Dois meses após o lançamento da Ímpar, o website onde “não há dois dias iguais” tem mais uma novidade. Aliás, cinco: a convite do PÚBLICO, cinco bloggers portuguesas associaram-se à marca para uma parceria de partilha de conteúdos, numa nova secção chamada Pares do Ímpar.

Mais A carregar...

Para a fase de arranque do projecto – que, num momento posterior, poderá ser aberto a mais parceiros – foi seleccionado um leque de temáticas tão diverso quanto adequado ao alinhamento editorial da Ímpar, numa lógica de complementaridade. Numa lógica de darmos mais aos nossos leitores, dentro do cumprimento dos princípios a que nos obrigamos dia após dia.

O assunto da moda será assegurado por Margarida Almeida e Cátia Dias, por via do Style It Up, premiado nos Blogs do Ano na categoria Moda, em 2017. Estarão connosco duas vezes por mês – uma para sugerir looks para trabalhar, outra em modo de sair à noite.

Carmen Garcia, enfermeira de profissão e mãe de dois rapazes, escreve com humor sobre as alegrias e os desaires da maternidade na página de Facebook A Mãe Imperfeita. Visita-nos na primeira e na terceira terça-feira de cada mês.

Nas restantes terças-feiras será a designer e ceramista Sofia Sustelo, do blogue Homes in Colour, a trazer-nos as tendências do mundo da decoração de interiores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A psicóloga clínica Clementina Almeida, especializada na vertente pediátrica, criou o blogue ForBabiesBrain, onde apresenta aos pais um “manual de funcionamento” dos cérebros dos bebés, com base em informação científica actualizada, traduzida em linguagem acessível.

A fechar o lote de Pares do Ímpar, teremos cozinha vegetariana. Receitas criativas que demonstram a versatilidade dos ingredientes conhecidos, tanto para vegetarianos em busca de inspiração como para quem quer aumentar o consumo de produtos de origem vegetal e não sabe por onde começar. Ao fogão está a nutricionista Márcia Gonçalves, e o seu blogue Compassionate Cuisine.

A partir desta segunda-feira, dia 10 de Fevereiro, teremos mais motivos para dizer o que dizemos desde o início: Não há dois dias iguais.