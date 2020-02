Espelho meu, há actriz mais bem vestida do que eu?

As cinco candidatas à estatueta de melhor actriz serão o centro das atenções na passadeira vermelha, e o caso não é para menos — todas têm um historial com a moda digno de registo.

Para começar, é muito expectável que Charlize Theron surja num Dior, marca à qual empresta a sua imagem, associada à fragrância J'Adore, desde 2004. Uma escolha que não a tem desiludido, desde o elegante vestido vermelho, que, em 2016, deixava ver as suas formas, e ao qual juntou jóias Harry Winston, até ao azul-cinza saído da colecção Dior Haute Couture com o qual desfilou há um ano. Theron foi seleccionada pelo seu papel em Bombshell - O Escândalo.

Já Cynthia Erivo é sempre uma surpresa, que tem vindo a tornar as passadeiras vermelhas um espaço mais divertido. Há dois anos a actriz nomeada pela sua participação em Harriet surgiu num floral Paolo Sebastian, quando o preto parecia ter invadido o guarda-roupa das actrizes. Já este ano, na apresentação dos nomeados aos Óscares, a actriz deliciou os fotógrafos com um conjunto verde da Louis Vuitton.

Mais comedida costuma ser Renée Zellweger — nomeada por Judy, o filme de homenagem a Judy Garland —, que opta frequentemente por vestidos de corte clássico, mesmo que lhes junte um ou outro detalhe fora da caixa: caso da racha da saia de um vestido simples preto com a chancela A.W.A.K.E. Mode, que usou em 2019, ou dos acabamentos em pequenos folhos de um deslumbrante vermelho ao estilo de Jessica Rabbit, a personagem animada de Quem Tramou Roger Rabbit?.

As soluções clássicas e extremamente femininas também fazem parte do guarda-roupa de Scarlett Johansson (nomeada por Marriage Story e também para melhor secundária em Jojo Rabbit). Entre os criadores que já vestiu, Azzedine Alaïa, Dolce & Gabanna ou Versace.

Por fim, a jovem Saoirse Ronan, de As Mulherzinhas, que, em 2018, entrou para a história das passadeiras vermelhas dos Óscares, com um vestido rosa-pálido de Calvin Klein, poderá tanto manter-se por este criador, pelo qual mostra uma certa preferência (em 2016, o vestido verde também tinha a assinatura do designer norte-americano), ou inovar, ao optar por selos menos conhecidos globalmente, como aconteceu em 2018, com um vestido laranja da Cushnie et Ochs.