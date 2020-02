Beatrice vai casar no Palácio de St James em Maio

Beatrice, a filha mais velha do príncipe André, envolto no escândalo Epstein, vai casar no Palácio de St. James, em Londres, no próximo mês de Maio, no dia 29, anunciou o Palácio de Buckingham. O noivo é o magnata do imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi.

Ao contrário da irmã mais nova, Eugenie — que casou com o negociante de vinhos Jack Brooksbank, no Castelo de Windsor, em 2018, tal como o primo Harry que, meses antes, casara com Meghan —, o casamento de Beatrice será uma cerimónia mais íntima.

Mais A carregar...

E uma das razões para tal decisão será mesmo o escândalo sexual em que o pai poderá estar envolvido, no âmbito da sua amizade com o multimilionário norte-americano Jeffrey Epstein e que culminou com o afastamento do duque de York dos seus deveres reais. Outra das razões poderá estar relacionada com as críticas que se fizeram ao custo, para os contribuintes, do casamento de Eugenie. As duas princesas, filhas de André e de Sarah Ferguson, não estão na primeira linha da monarquia britânica.

“Sua Majestade, a rainha, concedeu permissão para que a cerimónia fosse realizada na Capela Real do Palácio de St. James”, emitiu o Palácio de Buckingham. “A cerimónia será seguida de uma recepção privada, dada pela rainha, nos jardins do Palácio de Buckingham.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Beatrice, 31 anos, nona na linha de sucessão, é neta da rainha, prima dos príncipes William e Harry, e ficou noiva do promotor imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anos, em Itália, em Setembro passado.

Embora seja princesa, não tem deveres reais como William ou Harry tinha, até ter decidido pedir a Isabel II para se afastar. Beatrice trabalha na empresa de dados e software Afiniti, com sede em Washington, e divide o seu tempo entre Londres e Nova Iorque.