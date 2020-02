Na Albânia, Altin Prenga criou um paraíso da Slow Food. “Não somos o país dos piqueniques”

Reportagem

O agroturismo Mrizi i Zanave, em Fishtë, na Albânia, e o seu restaurante, são a concretização de um sonho com muita paixão. Há europeus que fazem a diferença e o chef Altin Prenga é um deles. No regresso ao seu país, depois de mais de uma década em Itália, recupera as tradições e apoia a economia local.