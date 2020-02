Mosteiro românico de Amarante vai acolher hotel de quatro estrelas

A concessão do mosteiro de São Salvador de Travanca, fundado no século XII, em Amarante (Porto), foi adjudicada ao empresário francês Jean-Claude Frederic Frajmund que o vai transformar num hotel com 40 quartos, anunciou fonte governamental.

“Foi concluído mais um concurso Revive (programa dos Ministérios da Economia, Cultura e Finanças com a colaboração das autarquias locais), relativo ao Mosteiro de S. Salvador de Travanca, em Amarante (distrito do Porto), tendo sido adjudicado a Jean-Claude Frederic Frajmund, de nacionalidade francesa, para a instalação de um estabelecimento hoteleiro”, lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital.

O mosteiro românico beneditino fundado no século XII, que faz parte do percurso cultural da Rota do Românico, vai ser transformado num projecto turístico que deverá “aliar a história do imóvel e o ambiente medieval, ao conforto e sofisticação da modernidade, com uma componente de saúde e bem-estar”, lê-se no comunicado.

Foto Mosteiro de Travanca fotografado nos inícios do séx. XX Rota do Românico

A abertura da unidade hoteleira está prevista para o início de 2023 e o vencedor do concurso comprometeu-se a pagar uma renda anual de “27.618 mil euros, para a instalação de um hotel de quatro estrelas, com cerca de 40 quartos”.

O imóvel, que está situado no fundo de um vale e envolvido por inúmeras quintas características da região Norte do país, vai ser concessionado durante 50 anos para exploração para fins turísticos.

O mosteiro de São Salvador de Travanca é um dos 33 imóveis incluídos na primeira fase do Revive, um programa que tem o objectivo de "valorizar e recuperar o património sem uso", bem como “reforçar a atractividade dos destinos regionais e o desenvolvimento de várias regiões do país”, explica o Governo.

“Este imóvel é o 13.º a ser adjudicado no âmbito do Programa Revive, o qual representa já um total de 114,5 milhões de euros de investimento na recuperação de património público e cerca de 2,4 milhões de euros em rendas anuais.

O programa integra, actualmente, um total de 49 imóveis, dos quais 21 se localizam em territórios do interior.

Estão abertos os concursos para a concessão do Palacete dos Condes Dias Garcia (São João da Madeira/Aveiro), Quinta do Paço de Valverde (Évora) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo).