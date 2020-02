Lamborghini troca centro de Lisboa por Alcabideche

A Lamborghini Lisboa mudou-se. A marca automóvel de luxo acaba de inaugurar um novo espaço em Alcabideche, deixando para trás a Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. Para 2020, a marca espera vender 30 carros, o que, segundo o director-geral das marcas de luxo da SIVA, Miguel Costa, representa uma facturação de sete milhões de euros.

O novo espaço tem 385 m2 e 400 m2 de oficina, espaço que no centro de Lisboa seria “muito difícil” de conseguir, sublinha Miguel Costa. A marca vive paredes meias com a Bentley – ambas do grupo Volkswagen e comercializadas em Portugal pela SIVA. O espaço para a Lamborghini e Bentley, indica, representa um investimento de 700 mil euros.

Foto A marca muda-se para Alcabideche, deixando para trás o concessionário da Avenida António Augusto Aguiar. DR

No ano passado, a Lamborghini Lisboa, concessionária da marca desde 2002, vendeu 26 automóveis, o que representa um aumento de 171% em relação a 2018.

Andrea Baldi, CEO da marca para a Europa e Médio Oriente, que esteve presente na inauguração do espaço esta quinta-feira, garante que na Lamborghini “é tudo feito para o cliente”. Nas novas instalações, o cliente pode esperar “uma experiência de sofisticação e elegância”, aponta Miguel Costa.

A personalização é o que, segundo Andrea Baldi, “diferencia a Lamborghini das concorrentes”. No estúdio Ad Personam a personalização fica a cargo do cliente, com infinitas possibilidades. É que um Lamborghini tem mais de 300 cores possíveis para interiores e exteriores. “O cliente quer cada vez mais um carro único”, defende o CEO da marca de Sant’Agata Bolognese.

Foto Estúdio de personalização Lamborghini Lisboa. DR

Além de carros, existe um espaço dedicado a acessórios Lamborghini, como mochilas, camisas e até réplicas dos carros em miniatura. Em cima do balcão destaca-se a réplica do Urus, o novo SSUV da marca (super sport utility vehicle).

“O Urus está a ser um sucesso”, assegura Andrea Baldi. O responsável adianta ainda que para este ano se podem esperar “muitos desenvolvimentos” neste modelo, que, sublinha, chega na altura “perfeita”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este é o único espaço da Lamborghini em Portugal que, aponta Miguel Costa, quer atingir no seu lugar “no topo do segmento de luxo em Portugal”. Andrea Baldi garante que o investimento é “muito grande” e que, para já, “um espaço é suficiente”. Se este ano atingirem os 30 veículos, a marca bate novamente o recorde em Portugal com uma facturação estimada de sete milhões de euros. No ano passado, a marca vendeu em todo o mundo “apenas” 8.205 veículos.

Texto editado por Luís J. Santos