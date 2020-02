Dark Sky Alqueva recebe prémio de melhor destino turístico da Europa

Corporate Travel Awards, Europe’s Leading Tourist Destination. Depois do Prémio Turismo Responsável nos World Travel Awards, é esta a nova “medalha” do projecto Dark Sky Alqueva, com base em terras do Alentejo e dedicado ao turismo dos céus protegidos para admirar as estrelas.

“É uma grande honra podermos contar com mais esta distinção e logo a abrir o ano de 2020, mas é sem dúvida um prémio que também acarreta uma grande responsabilidade”, comenta Apolónia Rodrigues, presidente da Associação Dark Sky em comunicado, salientando-se que o projecto de astroturismo já avançou pelo país com os projectos Dark Sky Aldeias do Xisto e Dark Sky Vale do Tua.

Os prémios CEO Today Corporate Travel Awards, anunciados esta sexta-feira, trazem uma componente extra, já que vêm também destacar o Dark Sky Alqueva no nicho do turismo de viagens: são organizados pela CEO Today, revista internacional, baseada no Reino Unido, dirigida a empresários e empresas.

Entre os premiados, há mais um vencedor português: o Pestana Porto Santo, eleito para a lista de resorts tudo-incluído. O hotel de cinco estrelas está localizado aos pés do extenso areal da praia do Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Tem 325 quartos, três restaurantes, três bares, duas piscinas exteriores e um jardim tropical de 30 mil metros quadrados. O resort encerra durante a temporada de Inverno, reabrindo a 30 de Abril de 2020.

Já quanto aos restantes premiados, a lista, decidida por um painel de jurados, passa por todos os continentes, atribuindo a sua chancela de qualidade a hotéis e resorts de luxo, eventos, programas turísticos, agências e operadores ou companhias aéreas. “Cada voto foi analisado com base num conjunto restrito de critérios mensuráveis, a fim de produzir uma lista de finalistas e potenciais vencedores”, explica a revista.