Há um novo branco do Pico que deixa água na boca

Quinta dos Murças VV47 2015

Quinta dos Murças, Peso da Régua

Graduação: 14% vol

Região: Douro

Preço: 66€

Pontuação: 96/100

É impossível não nos deixarmos maravilhar por este vinho da autoria de David Baverstock e José Luís Moreira da Silva. Proveniente da primeira vinha ao alto do Douro, plantada em 1947, passou por pisa a pé em lagares de granito e um estágio de um ano em barricas usadas. A enologia conseguiu assim preservar o seu melhor: a sua identidade e autenticidade. O VV47 é, por isso, um tinto profundamente duriense nos aromas, com um equilíbrio extraordinário, uma sapidez incansável e uma textura sustentada em tanino delicado e num volume notável que tornam o prazer de prova inesquecível. Um vinho soberbo, para entrar na série dos grandes tintos durienses. M.C.

Murças

Reserva Tinto 2015

Região: Douro

Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Tinta Roriz Álcool: 14,5% vol

Preço: 22,50€

Pontuação: 94/100

Vinhas cultivadas em modo de produção integrada, fermentação em lagares de granito com leveduras indígenas e temperatura controlada. Aroma profundo e complexo, com notas de frutos pretos e sensações balsâmicas em fundo de grande elegância. Boca muito larga, a destacar o perfil macio, fresco e envolvente, com final intenso e prolongado. Um banho de fruta de excelente qualidade, um afago para o palato, sempre fresco, equilibrado e elegante. Um grande vinho! J.A.M.

Quinta da Massorra Reserva Tinto 2016

​Quinta da Massorra

São João de Fontoura, Resende

Castas: Touriga Nacional, Roriz e Sousão

Região: Regional Minho

Álcool: 13,5% vol

Preço: 16€

Pontuação: 91/100

Este é um dos melhores vinhos tintos da região dos Vinhos Verdes. Na verdade, tem mais de Douro do que de Minho, uma vez que provém de vinhas situadas na bacia do Douro, mesmo na fronteira da região demarcada. É muito especiado e químico e tem uma estrutura tânica poderosa mas civilizada, que, aliada a uma boa frescura, o torna muito gastronómico. P.G

Pedras Brancas Branco 2018

Adega e Cooperativa Agrícola da Graciosa

Santa Cruz

Castas: Verdelho, Arinto dos Açores e Boal

Região: Graciosa, Açores

Álcool: 12% vol

Preço: 18€

Pontuação: 90/100

Se há brancos açorianos que raramente nos desiludem, este Pedras Brancas, da Adega e Cooperativa Agrícola da Graciosa, é um deles. Tem origem em vinhas vulcânicas protegidas pelos tradicionais currais de pedra solta e é um lote de Verdelho, Arinto dos Açores e Boal. Ressuma e sabe um pouco a citrinos agridoces, com algum abacaxi à mistura, e possui uma acidez quase cortante, perfeita se a companhia forem lapas, cracas ou até queijo. P.G.