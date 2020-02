“Vistos gold” 2020: disfarçados mas igualmente perigosos

As críticas aos “vistos gold" são antigas e vêm de várias origens. Em Portugal, a Associação Cívica Transparência e Integridade (TI-PT, da qual faço parte) tem alertado para a porta escancarada à corrupção e lavagem de dinheiro que este esquema envolve. Também o Parlamento Europeu (onde Ana Gomes, então eurodeputada, desempenhou um papel chave) e a Comissão Europeia recomendam que Portugal elimine a venda de residência. Do lado dos partidos, BE, PAN e PCP já várias vezes se afirmaram a favor da eliminação dos “vistos gold". Em face disto, o PS resolveu apresentar-nos uma versão 2.0, supostamente amiga do interior do país e do emprego, em vez de resolver os problemas do esquema. A partir de agora, só vai ter acesso à via rápida de acesso ao Espaço de Schengen quem investe fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e das Comunidades Intermunicipais do Litoral.

