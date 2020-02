Medway diz que é fundamental nova linha Sines-Grândola

O presidente da Medway, Carlos Vasconcelos, diz que as expectativas de crescimento do porto de Sines não se coadunam com a infra-estrutura ferroviária existente, que consiste numa única linha de saída até Ermidas-Sado com um perfil sinuoso e a maior rampa do país que obriga a realizar alguns comboios em tracção dupla (com duas locomotivas).

