Crescimento das exportações desacelerou em 2019 para 3,6%

As exportações aumentaram 3,6% no conjunto do ano de 2019, em desaceleração face ao ano anterior, e as importações subiram quase o dobro, atingindo 6,6%, gerando um aumento do défice da balança comercial de bens de 2842 milhões de euros, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2018, as exportações registaram um melhor desempenho, tendo subido 5,1%, e as importações aumentaram 8,1%, mais do que em 2019.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, em 2019 as exportações cresceram 4,5%, e as importações 7,4% (+5,3% e +7,8% em 2018).

No último mês do ano, as exportações e as importações de bens registaram crescimentos homólogos nominais de 5,4% e de 1,2%, respectivamente. As exportações desaceleram em Dezembro face ao mês anterior, que registou um crescimento de 8,4%. Os dados mensais das exportações foram influenciados pelo acréscimo dos combustíveis e lubrificantes (+38,5%) e o decréscimo dos automóveis para transporte de passageiros (-26,2%).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, os dados do INE revelam que as exportações aumentaram 2,8% e as importações cresceram 0,9% (+5,9% e +2,6%, respectivamente, em Novembro de 2019).

O défice da balança comercial de bens registou, em Dezembro, uma diminuição de 165 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1425 milhões de euros. Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1195 milhões de euros, registando uma diminuição do défice de 64 milhões de euros em relação a Dezembro de 2018.

Nos dados agora publicados, o INE destaca as trocas anuais homólogas de bens com o Reino Unido, na sequência do “Brexit”, que mostram uma diminuição de 0,6% nas exportações e um forte crescimento das importações, com uma subida de 11,6%, face a 2018. Os crescimentos registados em 2018 (face a 2017) foram de crescimento das exportações, embora com uns modestos 0,5%, e as importações subiram 1,6%.