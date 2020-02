Alterações ao Orçamento do Estado não mudam meta do excedente

Nem o aumento extraordinário das pensões, com um custo estimado de 140 milhões de euros, nem o possível aumento adicional dos salários da Função Pública, ainda por negociar com os sindicatos, nem as alterações ao Orçamento do Estado (OE) entretanto aprovadas contra a vontade do PS, com um aumento da despesa de 40 milhões, tinham verbas específicas inscritas na proposta inicial de orçamento, mas mesmo assim, o Governo vai manter a sua estimativa para o saldo orçamental em 2020 na mesma.

Continuar a ler