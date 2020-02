Artur Soares Dias vai arbitrar clássico entre FC Porto e Benfica

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar o clássico entre FC Porto e Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este vai ser o sétimo clássico entre “dragões” e “águias” que o juiz da associação do Porto vai arbitrar, o terceiro no Estádio do Dragão, no Porto.

No embate entre o líder e campeão Benfica e o FC Porto, segundo, a sete pontos dos encarnados, marcado para sábado, às 20h30, Soares Dias, que cumpre o 17.º jogo entre “grandes”, vai contar com Tiago Martins, da associação de Lisboa, no videoárbitro (VAR).