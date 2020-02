A verdade de Bruno Bravo é um delírio febril

Até há pouco tempo, Bruno Bravo desconfiava dos dramaturgos norte-americanos. Tendia a ler na sua escrita teatral ligações demasiado íntimas com o cinema, encontrava nos vários registos um estilo que não lhe estimulava a mesma reacção epidérmica que descobria em autores europeus. E acreditava que os universos de Eugene O’Neill ou Sam Shepard estavam tão impregnados de América que não resistiriam a ser passados para português. Como se antecipasse a missão suicida de fazer nascer um western (mais ou menos literal) num solo estéril para as regras desse código ficcional. Até que, há cinco anos, num curto espaço de tempo, o actor António Mortágua e os alunos de um curso superior de teatro lhe colocaram Tennessee Williams no caminho, em particular a peça Subitamente no Verão Passado (1958): o primeiro despertou-lhe a curiosidade; com os segundos viu-se a descobrir o texto em ambiente de sala de aulas. “E foi fascinante”, recorda. “Foi nessa altura que percebi e comecei a gostar muito do Tennessee Williams, a ler a obra toda e, em especial, esta peça que tem elementos que me intrigam muito — não só do ponto de vista temático, mas também da própria escrita e do que poderia significar experimentar este texto em cena.”

Continuar a ler