Centro de Artes de Belgais de Maria João Pires homenageia Bernardo Sassetti em Junho

O compositor e pianista Bernardo Sassetti (1970-2012) vai ser homenageado em Junho, no Centro de Artes de Belgais, da pianista Maria João Pires, no distrito de Castelo Branco, de acordo com a agenda anunciada pela instituição.

No dia 21 de Junho, será feita “a celebração dos 50 anos do nascimento de Bernardo Sassetti”, com a participação dos pianistas Maria João Pires, Mário Laginha, Pedro Burmester, Daniel Bernardes, Filipe Raposo e João Pedro Coelho, e o lançamento do volume IV do seu Songbook, numa iniciativa com a Casa Bernardo Sassetti.

Os seis pianistas reunidos na homenagem têm ligações a Sassetti: Maria João Pires acolheu-o numa residência artística em Belgais, em 2002, da qual resultaram os álbuns Nocturno e Indigo; Mário Laginha e Pedro Burmester mantiveram o projecto Três Pianos com o criador de Sidewalk Cartoon; Daniel Bernardes compôs In memoriam Bernardo Sassetti e assinou arranjos para big band de música do pianista; Filipe Raposo tem revisitado a obra do compositor – nomeadamente A Menina do Mar, sobre o texto de Sophia de Mello Breyner Andresen –, assim como João Pedro Coelho, que faz parte do quarteto do saxofonista Ricardo Toscano, que levou a música de Sassetti a concerto.

A homenagem a Bernardo Sassetti foi agora anunciada por Belgais, e sucede a concertos realizados em anos anteriores, por iniciativa da Casa Bernardo Sassetti, em locais de algum modo associados ao pianista e compositor: o Teatro Municipal de São Luiz, em Lisboa, que tem a Sala Bernardo Sassetti, e o Hot Club Portugal, que o pianista definiu sempre como a sua “casa”.

Acontece também depois da edição de Solo, álbum de inéditos, póstumo, com composições que Bernardo Sassetti gravou em 2005, nos Açores, ocorrida em Setembro do ano passado e que foi o primeiro de uma série discográfica, então anunciada. A directora artística da Casa Bernardo Sassetti, Inês Laginha, explicou na altura à agência Lusa que Solo inaugurava uma série de nove álbuns de material inédito, a editar nos próximos anos, cumprindo uma das missões da associação cultural criada em Setembro de 2012, quatro meses após a morte de Bernardo Sassetti, em Maio de 2010, aos 41 anos.

A Casa Bernardo Sassetti, com o apoio da Direcção-Geral das Artes, propôs-se a fazer duas edições discográficas por ano. Songbook IV insere-se nesse contexto. A Menina do Mar, que em 2011 tinha tido narração de Beatriz Batarda, era outros dos títulos em espera, citados por Inês Laginha.

Ouvir Schubert em Belgais

A temporada de música do Centro de Artes de Belgais, anunciada no passado mês de Dezembro, abre no próximo domingo com um recital do pianista Ricardo Castro. A obra do compositor austríaco Franz Schubert dominará a programação de Belgais ao longo deste ano, e a pianista irá interpretar cinco concertos, com vários convidados, “que irão reinventar o espírito das famosas “Schubertiades"”, os eventos criados por artistas e amigos do compositor austríaco, no início do século XIX.

Entre os convidados já anunciados desta série de concertos em Belgais estão o pianista arménio Ashot Khachatourian, a 6 e 7 de Março, e o violinista francês Augustin Dumay, com quem Maria João Pires estabeleceu uma das mais duradouras parcerias, aparecerá em diferentes momentos da temporada. O violoncelista chinês Jian Wang, com quem Pires e Dumay gravaram os Trios de Brahms, um dos mais premiados álbuns dos anos de 1990, é outro nome para a próxima temporada.

“Com grandes obras de música de câmara, peças para piano e lieder que dialogam com textos literários, estes concertos recriam os momentos de partilha, convívio, intensidade poética e espiritual que foram as ‘Schubertiades'”, refere o centro cultural.

Em Abril, nos dias 24 e 25, segundo a agenda de Belgais, a “Schubertiade” prossegue com Matan Porat, Kristina Zurauskaite e Júlio Resende; em Maio, nos dias 15 e 16, com Yara Gutkin, o Quarteto Lopes Graça e Benedikt Kristjánsson; e, em Junho, nos dias 13 e 14, com Augustin Dumay, Jian Wang, Milos Popovic e Miguel da Silva. Todos os concertos e recitais contam com Maria João Pires.

O concerto de homenagem a Bernardo Sassetti encerrará a temporada, no dia 21 de Junho.