Afinal são 112 as obras desaparecidas das colecções do Estado

Três horas para consultar um “relatório” em dois dossiers de arquivo carregados de ofícios, despachos, tabelas e informações técnicas sobre a Colecção de Arte do Estado e as obras que dela desapareceram e fica-se, pelo menos, com uma certeza — o Ministério da Cultura (MC) desconhece o paradeiro de 112 obras deste acervo e não de 94, como tem sido dito até aqui.

Continuar a ler