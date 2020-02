Muscle Shoals: se isto não é o espírito da paz entre gente rija...

Perto de concluírem uma aparatosa digressão americana, que culminou com a morte de Brian Jones, em Dezembro de 1969 os Rolling Stones aterraram de helicóptero numa cidade minúscula do Alabama. Sem novas canções, Keith Richards queria testar um estúdio secreto em Muscle Shoals, de onde provinha o som mais puro da América, onde o espírito das raízes da música negra ainda estava intacto. Numa paisagem sulista (campos de algodão, bancos de areia nas margens do rio Tennessee), ali gravaram Brown Sugar e Wild Horses. “Foi uma das sessões mais fáceis e rockeiras que alguma vez fizemos, nunca fomos tão prolíficos”, recordou Richards quase 50 anos depois. O que se passou naquele lugar recôndito foi tão especial que os Stones nem se aperceberam que tinham gravado no sítio errado!

Continuar a ler