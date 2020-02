Sete pessoas com passaporte português em quarentena num cruzeiro

Sete pessoas com passaporte português encontram-se em quarentena a bordo do navio de cruzeiro World Dream, com cerca de 3600 pessoas, em Hong Kong, por receio de que possa haver casos do novo coronavírus no navio, disse esta quinta-feira o Governo de Macau.

Minutos antes, em conferência de imprensa, as autoridades de Macau tinham apontado para três o número de portadores de passaporte português, mas uma actualização de última hora aumentou esse número para sete. O executivo desconhece se essas sete pessoas são residentes em Macau. Se o forem, as autoridades de Hong Kong vão comunicar com as autoridades daquela região. Em caso contrário, “vão comunicar com os serviços consulares” de Portugal, disse o chefe de prevenção e Controlo de Doença de Macau, Lam Chong, em conferência de imprensa. Há ainda 15 residentes em Macau a bordo do navio.

O Consulado-Geral de Portugal estima que existam 170 mil portadores de passaporte português entre os residentes em Macau e em Hong Kong. Destes, apenas cerca de seis ou sete mil são expatriados.

Os passageiros foram mantidos no navio, no Porto de Hong Kong, para serem submetidas a exames médicos depois de três passageiros chineses, que haviam viajado anteriormente naquele navio, terem sido confirmados como portadores do novo coronavírus.

Na manhã de quarta-feira, uma equipa das autoridades de saúde de Hong Kong embarcou no World Dream para realizar inspecções médicas a 1800 passageiros e 1800 tripulantes logo após o navio atracar no Termina del Kai Tak, em Kowloon, depois de ter sido rejeitado pelas autoridades de Taiwan.

As autoridades de Macau adiantaram também que cinco residentes no território se encontram a bordo de um cruzeiro japonês, de quarentena ao largo de Yokohoma, dos quais três viajaram com o passaporte português, mas são residentes em Macau. Nesse navio nipónico, 20 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. O navio, que na quarta-feira se afastou da costa para limpezas, vai voltar a ficar ancorado no Porto de Yokohoma, a sul de Tóquio, para aprovisionamento, enquanto os infectados serão levados para centros médicos na região.

A China elevou hoje para 563 mortos e mais de 28 mil infectados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detectado em Dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena. Nas últimas 24 horas, registaram-se 73 mortes e 3694 novos casos.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infecção confirmados em mais de 20 países, tendo o último caso sido identificado na Bélgica na terça-feira.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de Janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.