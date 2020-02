Pilotos proibidos de voar deixam hélis do INEM parados

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) proibiu vários pilotos de emergência Médica helitransportada do INEM de voarem. Em causa, segundo o Jornal de Notícias, está o facto de não terem a formação e o treino obrigatórios.

Essa proibição estará a deixar no chão, em algumas horas do dia, as aeronaves que o INEM contratou à empresa britânica Babcock por 38,7 milhões de euros.

Os helicópteros mais afectados têm sido os de Macedo de Cavaleiros e de Viseu.

A ANAC referiu que a Babcock tem de resolver as falhas de formação detectadas por acção inspectiva.

O regulador assumiu que, de facto, “proibiu a empresa de utilizar alguns pilotos nas operações de emergência médica ou em alguns modelos específicos de aeronaves, enquanto a empresa não demonstrar que os pilotos cumpriram com o treino obrigatório ou recorrente necessário”.

O INEM disse ao jornal que estes “constrangimentos” estariam em vias de ser resolvidos, mas disse desconhecer qualquer situação de paragem dos helicópteros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o INEM, há uma complementaridade dos meios aéreos. Ou seja, as equipas helitransportadas de Évora e Loulé poderão ser activadas para acorrer a emergências no Norte e Centro”.

Até agora, o INEM aplicou 256 mil euros em penalidades à Babcock por incumprimentos.

O contracto com esta empresa vigora desde Novembro de 2018 até 2023.