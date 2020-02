Mesquita Machado e António Salvador absolvidos de crime de prevaricação

Mesquita Machado, presidente da Câmara Municipal de Braga entre 1976 e 2013, e António Salvador, proprietário da empresa de gestão de estacionamento ESSE, foram absolvidos do crime de prevaricação no âmbito da concessão do estacionamento de rua em Braga.

Na sessão da leitura da sentença, que contou com a presença de António Salvador, mas em que Mesquita Machado esteve ausente, a juíza do Tribunal de Braga frisou que a acusação do Ministério Público não só não foi provada, como as provas testemunhais foram ao encontro das declarações dos arguidos.

Neste processo, o Ministério Público pedia a condenação dos arguidos, por considerar que houve crime no alargamento à concessão inicial de estacionamento; a Câmara cedeu à ESSE 1.172 lugares de estacionamento em Janeiro de 2013, mas logo depois de assinado esse contrato, a ESSE ficou com mais 1.147 lugares do que o inicialmente previsto, distribuídos por 27 ruas.

À saída do tribunal, o advogado de António Salvador, João Matos Viana, frisou que o acórdão, lido em súmula, mostrou que o seu cliente é inequivocamente inocente num processo que lhe causou “grande sofrimento pessoal”.

Já Andreia Carvalho, advogada de Mesquita Machado, justificou a ausência do seu cliente por motivos de doença, e frisou que bastou uma decisão em primeira instância para provar que ele estava inocente neste processo. A mandatária disse ainda esperar igual decisão no recurso do denominado Caso das Convertidas, em que foi condenado em primeira instância.