Houve dossiers inteiros que desapareceram do Ministério da Defesa, revelou Azeredo Lopes

O ex-ministro Azeredo Lopes revelou esta segunda-feira em tribunal que quando esteve à frente do Ministério da Defesa deu pelo desaparecimento de dossiers inteiros. O antigo governante não soube explicar o motivo do sucedido, mas também não foi interrogado sobre o assunto, uma vez que esta questão nada tem a ver com o processo de Tancos, no qual é arguido.

Continuar a ler