Aluna agredida por ex-namorado no interior de escola em Gaia

Uma aluna de 16 anos foi agredida com violência pelo ex-namorado no interior da Escola Secundária de Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, nesta quarta-feira. A notícia, avançada pela TVI24, foi confirmada ao PÚBLICO por António Veiga, assessor do comando metropolitano da PSP do Porto.

“Fomos chamados à escola porque teria havido uma agressão a uma aluna no interior do espaço da escola”, explicou, sem dar pormenores sobre o estado em que ficou a jovem nem sobre a investigação, uma vez que o caso foi entregue ao Ministério Público. Segundo a TVI24, a aluna terá tido necessidade de receber assistência no local pelo INEM. Foi depois transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Quando os elementos policiais chegaram ao local, o suspeito já ali não se encontrava. Foi depois “identificado” como o agressor, ex-namorado da vítima com a mesma idade, 16 anos.

Contactada, a direcção da Escola Almeida Garrett diz que não presta declarações sobre este caso.