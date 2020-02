Da eutanásia à descentralização: PSD debate 13 moções temáticas

O 38.º congresso do PSD, que arranca nesta sexta-feira em Viana do Castelo, é o que, nos últimos anos, discutirá menos moções temáticas: são 13, menos de metade das que foram levadas à reunião magna de há quatro anos, ainda na liderança de Passos Coelho. Já no congresso de 2018, em que foi eleita a direcção de Rui Rio, as moções temáticas eram 20 - a redução actual é vista como o resultado da falta de efeitos práticos das propostas, mesmo quando são aprovadas.

Continuar a ler