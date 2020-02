Decisão sobre IVA da electricidade fica para o último dia – e pode passar pelos 13% em Outubro

A decisão sobre se o IVA da electricidade e do gás vai mesmo baixar só deverá ser tomada esta quinta-feira, se os partidos decidirem chamar para nova votação em plenário as propostas que estavam prestes a ser chumbadas por volta da meia-noite de ontem na Comissão de Orçamento e Finanças.

Na quarta-feira à noite, todas as propostas de redução para 6% e 13% foram chumbadas.

A primeira a ser votada e chumbada foi a proposta do Chega. Só o Bloco fez o que prometera, votando a favor. A redução da electricidade para os 6% de IVA foi rejeitada com os votos contra do PS, PAN e CDS; PSD, IL e PCP abstiveram-se. E a do gás natural, só o Chega votou a favor. PS, CDS e PAN votaram contra enquanto PSD, Bloco, PCP e Iniciativa Liberal se abstiveram.

O PSD jogou a sua cartada: deixou cair os cortes na despesa (que na última versão já só eram 8,4 milhões de euros), e já só exigia que a entrada em vigor da taxa de IVA de 6% para os consumidores domésticos fosse 1 de Outubro em vez de 1 de Julho. Mas com esta proposta também chumbada, o PSD decidiu retirar do guião de votações a proposta para a efectiva redução, como prometera.

A jogada do PSD apanhou de surpresa PCP, que ao PÚBLICO começou por dizer que não aceitava qualquer contrapartida, e acabou por abster-se . O PCP disse mesmo que não faz sentido este tacticismo do PSD, que primeiro propunha a data de 1 de Julho para a redução entrar em vigor e depoismudou-a ao “sabor do vento”.

O CDS havia anunciado que iria abster-se, o que faria com que a proposta do PSD chumbasse na comissão, e assim fez. Do lado do contra, PS e PAN contam 112 votos.

Já se sabia que a redução da taxa de IVA na electricidade para 6% ia ser o tema que mais dores de cabeça daria ao Governo em todo o processo orçamental. E foi. Tal como no caso do tempo de serviço dos professores, em Maio de 2018, a pressão política foi aumentando de parte a parte desde o final da manhã de ontem.

Depois de Rui Rio ter surpreendido o Parlamento com uma nova proposta de redução do IVA da electricidade (em vez de propor uma descida de 23% para 6% nos consumos domésticos a partir de 1 de Julho, o PSD avançou com outra que previa uma baixa apenas a partir de 1 de Outubro), à qual o BE abriu logo a porta à viabilização, os socialistas começaram a mostrar o seu nervosismo.

Carlos César, presidente do partido, foi o mais contundente ao admitir, ao PÚBLICO, a demissão do executivo. “Se essa solução [do PSD] for aprovada, acho que o Orçamento do Estado ficará desvirtuado e muito dificilmente exequível para manter o equilíbrio inicialmente proposto, pelo que será necessário ponderar seriamente o que fazer”, ameaçou. António Costa disse apenas, a partir de Bruxelas, ter “esperança” de que o bom senso venha a prevalecer.

Ainda de manhã falou Ana Catarina Mendes, líder da bancada do PS. Disse que era um “embuste”, uma “bomba”, uma “manobra de teatro”. “É uma tremenda irresponsabilidade, de gravidade sem precedentes, que coloca em causa a aprovação deste OE”, concluiu a deputada. Seguiu-se Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. “O debate é democrático e respeitamos o Parlamento. Mas têm de assumir as consequências por inteiro. Inclusivamente se criam ou não condições para governar o país”, declarou.

Também José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, achou por bem comentar o assunto. “A ética da República exige que o presidente do PSD diga com clareza onde vai cortar. O doutor Rui Rio vai cortar nas pensões, nas actualizações dos salários dos trabalhadores da administração pública, nas políticas de investimento público, ou na educação, ensino superior e saúde?”, questionou.

Em relação aos impactos orçamentais da medida, os números que cada um dos lados apresenta não podem ser mais distintos. Enquanto o Governo diz que medida implica em termos anuais (800 milhões de euros, olhando já para 2021), o PSD apresentou as suas contas projectando uma perda de receita anual bastante inferior, de 376 milhões de euros (o que implicaria menos 94 milhões este ano porque a medida só estaria em vigor nos últimos três meses de 2020).

Não foi a única proposta do PSD que criou sobressalto no Governo. Outra surpresa foi o voto a favor da suspensão do projecto da linha circular do metro em Lisboa durante um ano, algo que surpreendeu o vice-presidente do partido, David Justino. Em declarações à TSF, o dirigente social-democrata disse desconhecer a “vantagem” de suspender a obra embora admitisse que teria de perceber a decisão tomada pelo PSD de votar a favor da proposta do PAN. “Tentar travar uma obra destas não sei qual é a vantagem. Tenho de me informar um bocadinho melhor mas confesso que não é algo que goste”, afirmou. Além do PSD, o Bloco, o PCP e o Chega também votaram a favor; o CDS e a IL abstiveram-se e os socialistas votaram contra.

Num dia de decisões difíceis, os deputados aprovaram - todos menos os do CDS - o fim das taxas moderadoras nas consultas em centros de saúde (cuidados de saúde primários). A medida, apresentada pelo Bloco de Esquerda, já havia sido negociada com o Governo e teve, por isso, o voto favorável do PS. O mesmo aconteceu com a redução do valor máximo das propinas em 20% (passa 871 euros para 697 euros).

Outras aprovações do dia incluíram ainda a isenção de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas de todas as aquisições e reabilitações de imóveis destinados a habitação com renda acessível ou alojamento de estudantes e o fim dos emolumentos (200 euros) nas mudanças de género no registo civil.